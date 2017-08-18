Глава Минздрава ужаснулся состоянию санузлов и туалетов в больницах

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев в ходе поездок в организации здравоохранения ужаснулся состоянию санузлов, туалетов и подвальных помещений в больницах.

По данным пресс-центра ведомства, сегодня на традиционной пятничной планерке Батыралиев говорил о санитарии. «Медицинские учреждения должны отличаться чистотой. Пусть будет старое здание, но чистое, и, как прежде, чтобы наши больницы пахли медициной, а не другими посторонними запахами», — сказал чиновник.

К великому сожалению, в последнее время наши больницы медициной не пахнут. Талантбек Батыралиев

«В первые шесть месяцев своей работы в должности министра я объездил всю страну, почти каждый ФАП, ГСВ, больницу, сделал себе отметки, а потом стал повторно проверять. К великому сожалению, в Бишкеке и вокруг нашей столицы санитарное состояние медицинских учреждений порою просто ужасающее. В хорошем состоянии, к примеру, находится Беловодская больница, хотя некоторые ее здания 20-30-х годов прошлого века. Там решают совсем другие проблемы: от изношенности полностью сгнила и не держит сварку система водопровода, тем не менее персонал выходит из положения и содержит больницу в соответствующем виде», — рассказал министр.

«В неплохом состоянии Джаильская больница. При одинаковых условиях лучших результатов добивается также Ноокенская, Ала-Букинская, Ноокатская, Ак-Сыйская территориальные больницы, Ошская областная детская больница, Ак-Суйский женский неврологический диспансер и другие. На их фоне, к сожалению, наблюдается совсем иная ситуация в национальных центрах, которые, казалось бы, наоборот, должны быть образцом руководства, ведения новых методов лечения и диагностики и образцового санитарного состояния. Почти все прилегающие к ним участки находятся в ненадлежащем виде, и их совсем не украшают высохшие деревья. Заброшены и завалены мусором многие подвальные помещения и так далее», — добавил министр.

«Получая замечания и выговоры, многие руководители ссылаются на то, что государство не выделяет на благоустройство и порядок средства. Тогда почему у других получается? Руководитель на то и руководитель, чтобы выходить из положения, обеспечивать санитарное состояние своих больниц и соблюдать правила инфекционного контроля. Хочешь руководить — решай и руководи, создавай условия и, в первую очередь, для пациентов, а также хорошие условия для сотрудников и держи коллектив в дружбе. В медицине должна быть чистота, чистота и еще раз чистота!» — подчеркнул Талантбек Батыралиев.