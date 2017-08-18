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Общество

Аида Салянова намерена подать заявление против бывшего замминистра юстиции

В Ленинском районном суде продолжается процесс по уголовному делу депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой.

Обвиняемая сообщила, что намерена подать заявление против бывшего заместителя министра юстиции Жылдыз Мамбеталиева за ложное показание. «Она дала против меня ложные показания, чтобы добиться расположения определенных лиц, доказательством тому ее сегодняшная должность», — сказала Аида Салянова.

Отметим, Жылдыз Мамбеталиева работает в Кыргызско-Российском фонде развития.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением, поскольку она, по версии ГКНБ, незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК КР.
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