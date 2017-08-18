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Общество

Аида Салянова назвала абсурдным уголовное дело против нее

В Ленинском районном суде продолжается процесс по уголовному делу депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой.

По словам обвиняемой, Алексей Елисеев после возонобления адвокатской лизенции не успел ею воспользоваться. «Потому что адвокатская лизенция, полученная в Кыргызстане, не действует в других странах. Так что с момента возобления и получения он ей не воспользовался», — сказала Аида Салянова.

Депутат парламента отметила, что ни один свидетель, ни один факт не указывают, какой закон она нарушила и за что должна нести ответственность.

«Есть даже справка, направленная и.о. генерального прокурора Ибраеву за подписью Жылдыз Мамбеталиевой (бывший заместитель министра юстиции. — Прим. ИА «24.kg»), где она подверждает, что возобновление лизенции Алексею Елисееву было законным. Потом она уже дает другие показания. В то же время, узнав, что против Елисеева возбуждено уголовное дело, не инициирует отвод лизенции. Почему? Потому что Мамбеталиева знала, что для этого нужно решение суда», — сообщила парламентарий.

Она добавила, что на абсурдное и заказное дело ей и многим приходится тратить много времени и сил.

Мы с вами сейчас создаем ужасающий прецедент, где можно по ложному показанию, без фактов, без основания возбуждать уголовное дело и судить.

Аида Салянова

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением, поскольку она, по версии ГКНБ, незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК КР.
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