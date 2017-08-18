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Общество

В России открылась вакансия хайпожора

Портал «Зарплата.ру» объявил об открытии вакансии хайпожора. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Представители сайта уточнили, что кандидаты в обязательном порядке должны быть «на волне хайпа» и разбираться в популярных трендах. В обязанности хайпожора входит ведение всех социальных сетей портала, а также участие в создании видеороликов для YouTube.

Одно из главных требований, предъявляемых к кандидату, — способность генерировать вирусные новости и встраивать свой бренд в любые информационные поводы.

За подобную работу «Зарплата.ру» обещает сотруднику оклад от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, а также угощать кофе, чаем, печеньем и завтраками.

По словам бренд-менеджера компании Ивана Чиркова, сайт надеется использовать хайпожора, чтобы доказать аудитории, что «говорит с ней на одном языке».
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