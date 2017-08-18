Даешь рекорд Гиннеса. В Узбекистане приготовили плов весом 6 тонн

В городе Алмалык Ташкентской области накануне, 17 августа, приготовили самый большой плов в Узбекистане. Вес рекордного блюда, зафиксированный экспертами, составил более 6 тонн.
По данным узбекских СМИ, плов приготовили в казане диаметром
Для приготовления плова использовалось рекордное количество продуктов. В частности, мяса говядины —
Более 50 именитых ошпазов со всего Узбекистана собрались, чтобы приготовить этот плов. Блюдо размешивали шумовками длиной более
Готовый плов раздали гостям мероприятия и более чем 22 тысячам жителей Алмалыка.
Сообщается, что это была репетиция приготовления самого большого плова в мире. Официальная попытка установить мировой рекорд и внести его в Книгу рекордов Гиннеса состоится 8 сентября в рамках Фестиваля традиционной культуры.