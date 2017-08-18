15:47
+27
USD 68.71
EUR 80.62
RUB 1.16
Общество

Депутат заявляет, что учителей принуждают страховать жилье

Депутат парламента Дастан Бекешев на своей страничке в twitter пишет, что учителей принуждают страховать жилье.

В руки парламентария попала некая бумага. «Это распечатка с электронной почты. Письмо от отдела образования Октябрьского района Бишкека адресовали директорам школ. Пишут: «Просьба собрать сотрудников, чтобы оформить договор со страховой компанией. Взять с собой паспорт и 1,2 тысячи сомов. По другим районам я такого не слышал», — рассказал Дастан Бекешев ИА «24.kg».

«Министерство образования и науки не имеет никакого отношения к вопросу о страховании жилья и к страховым компаниям», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подобных поручений министерство не направляло. Напротив, в связи с появившейся в СМИ и социальных сетях неверной информацией МОиН КР направит во все территориальные структуры ведомства соответствующие инструкции», — сказали ИА «24.kg» в Минобразования.

Читайте по теме
В Госстрахе рассказали, введут ли штрафы за незастрахованное жилье

Также министерство обращается к гражданам и просит направлять информацию о принуждении к страхованию жилья работников системы образования по номеру What’s App 0(700) 744-748.

В самой ГСО ситуацию не комментируют.

Несколько дней назад глава Госстраха отчиталась о росте количества заключенных в 2017 году договоров по сравнению с 2016-м. Страховой полис, напомним, стоит 1,2 тысячи сомов в городах и всего 600 сомов в селах.
Ссылка:
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
В столичных школах не хватает учителей математики и химии. Приходите!
Аттестацию учителей в Кыргызстане планируют проводить в 2019-2020 годах
Освободить от НДС услуги лучевой терапии и радиохирургии намерены в Кыргызстане
В Кыргызстане просят Минздрав допустить глухих к вождению машин
В Кыргызстане не работает запрет на лотерейную деятельность
Согласны ли вы сделать центр Бишкека пешеходным? Итоги опроса
Запустить школы в зданиях профлицеев предлагает депутат парламента Кыргызстана
Оборудовать аудиоклассы для слабослышащих детей просят премьер-министра
В Бишкеке предлагают сделать исключительно пешеходные улицы. Согласны?
У работников образования появится пансионат на побережье Иссык-Куля
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Омурбека Текебаева приговорили к&nbsp;8&nbsp;годам лишения свободы Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы
Али Фархан: Тот, кто не&nbsp;любит Кыргызстан, не&nbsp;был в&nbsp;Пакистане Али Фархан: Тот, кто не любит Кыргызстан, не был в Пакистане
Бизнес
Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;? Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС «Гaзпрoмнeфть»?
Получите скидку 12&nbsp;процентов при покупке смартфонов Huawei Y&nbsp;в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно