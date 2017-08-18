Депутат заявляет, что учителей принуждают страховать жилье

Депутат парламента Дастан Бекешев на своей страничке в twitter пишет, что учителей принуждают страховать жилье.

Учителя возмущаются относительно принудиловки по страхованию жилья. МинОбраз помогает с клиентурой ГосКомпании. — Дастан Бекешев (@bekeshev) 17 августа 2017 г.

В руки парламентария попала некая бумага. «Это распечатка с электронной почты. Письмо от отдела образования Октябрьского района Бишкека адресовали директорам школ. Пишут: «Просьба собрать сотрудников, чтобы оформить договор со страховой компанией. Взять с собой паспорт и 1,2 тысячи сомов. По другим районам я такого не слышал», — рассказал Дастан Бекешев

«Министерство образования и науки не имеет никакого отношения к вопросу о страховании жилья и к страховым компаниям», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подобных поручений министерство не направляло. Напротив, в связи с появившейся в СМИ и социальных сетях неверной информацией МОиН КР направит во все территориальные структуры ведомства соответствующие инструкции», — сказали ИА «24.kg» в Минобразования.

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Также министерство обращается к гражданам и просит направлять информацию о принуждении к страхованию жилья работников системы образования по номеру What’s App 0(700) 744-748.

В самой ГСО ситуацию не комментируют.

Несколько дней назад глава Госстраха отчиталась о росте количества заключенных в 2017 году договоров по сравнению с 2016-м. Страховой полис, напомним, стоит 1,2 тысячи сомов в городах и всего 600 сомов в селах.