Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке осадков не ожидается, днем — до 28 градусов тепла.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

9.00-19.00 — улицы Кольбаева, Лермонтова, Новосельская, Широкая, Керамическая, 7-й микрорайон, 3-8;

9.00-17.00 — жилмассивы «Кырман», «Ынтымак», «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садыбакасова, Кривоносова, Масалиева, Ак-Туз, Токтосуна, Кен-Кол), село Чон-Арык (улицы Северная, Семетея), улицы Белгородская, 42, Профессора Зимы, Куренкеева, Манаса, Баялинова.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

В связи с ремонтно-восстановительными работами до 25 августа не будет газа в жилмассиве «Ала-Тоо» села Новопавловка.

Перекрытые дороги

Из-за ремонта теплосетей и дорожного полотна в Бишкеке по-прежнему перекрыт или затруднен проезд транспорта по части улиц:

Орозбекова — от Абдумомунова до проспекта Чуй;

Панфилова — от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея;

Турусбекова — от Жибек Жолу до Боконбаева. Здесь частично уложен асфальт. Проезжать по отдельным участкам можно, но они периодически закрываются;

Тыныстанова — от Токтогула до Киевской;

К.Акиева — от Чокморова до проспекта Чуй. Она частично открыта для проезда, но дорожное полотно сильно разбито;

Кулатова — от Элебаева до Байтика Батыра;

Токтоналиева (бывшая Душанбинская) — от Ахунбаева до Джаманбаева.

Утром и вечером на время проездов кортежей президента, премьер-министра и спикера перекрывают движение на проспекте Манаса.

Люди, которые меняли мир

В этот день 113 лет назад родился человек, начавший глобальные реформы, которые в итоге привели к тому, что нынешний Китай имеет одну из самых мощных экономик в мире. Дэн Сяопин появился на свет в 1904 году в деревушке Пайфан уезда Гуанъань провинции Сычуань. Интересно, что он никогда не занимал пост руководителя страны, но фактически руководил Китаем с 1976 по 1989 годы.

Фото «Жэньминь жибао». Дэн Сяопин (слева) на встрече с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер в Пекине 19 декабря 1984 года

В 1919 году Дэн уехал учиться во Францию. Там большую часть времени он работал на железных рудниках, автозаводе «Рено», пожарным и официантом. Во Франции Дэн проникся идеями марксизма и присоединился к китайским коммунистам. В 1926 году учился в Университете трудящихся Востока имени Сталина в Москве.

В Китае занимался организацией восстаний, участвовал в войне против Японии, провел несколько успешных военных операций. После образования КНР в 1949 году Дэн начинает партийную карьеру.

Не важно, черная кошка или белая кошка, если она может ловить мышей — это хорошая кошка. Дэн Сяопин

В 1974 году он становится вице-премьер-министром и сосредотачивается на восстановлении экономики страны. В это время резко усиливается его противостояние с Мао Цзэдуном, который увидел в Сяопине основного конкурента в борьбе за власть. Вскоре его сняли со всех постов и обвинили в попытках контрреволюции. Спасла Дэна от расправы только смерть Мао.

В 1977 году Дэн аннулировал итоги «культурной революции» и начал кампанию «Пекинская весна». В ходе нее разрешили открытую критику Мао. Социальная, политическая и экономическая системы подверглись серьезным изменениям. Дэн объявил принцип «четырех модернизаций» — основой всех реформ. По этому принципу экономика была поделена на четыре сектора: оборонную промышленность, сельское хозяйство, науку и промышленное производство. В качестве приоритетной выбрали стратегию «социалистической рыночной экономики».

Не стоит сковывать себя идеологическими и практическими абстрактными спорами о том, какое имя это все носит — социализм или капитализм. Дэн Сяопин

Унаследовав потрепанный и находившийся в состоянии необъявленной гражданской войны Китай после «культурной революции», Дэн стал ядром второго поколения китайских руководителей, автором нового мышления, разработал принцип «социализма с китайской спецификой», стал инициатором экономических реформ в Китае и сделал страну частью мирового рынка.

Мое знакомство с серьезной научной фантастикой началось с книги именно этого автора. Прочитав «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, я навсегда полюбил данное направление в литературе. И сегодня классику американской научной фантастики исполнилось бы 97 лет.

Рэй Бредбери появился на свет 22 августа 1920 года в городе Уокиган штата Иллинойс.Во время Великой депрессии его семья переехала в Лос-Анджелес. Там Рэй в 1938 году окончил среднюю школу. Три последующих года он провел, продавая газеты на улицах Лос-Анджелеса.

Фото CBS Television. Рэй Брэдбери в 1959 году

Рэй Брэдбери впервые попробовал себя в литературе в двенадцать лет, когда написал продолжение к «Великому воину Марса» Эдгара Берроуза. К двадцати годам он твердо решил стать писателем. Первые его произведения публиковались в дешевых журналах, но он не отчаивался и писал невероятно много — до 50 рассказов в год. К сожалению, долгое время они не имели особого успеха. Первым коммерчески успешным литературным творением Рэя Брэдбери стал роман «Марсианские хроники».

Всемирная же слава пришла к писателю после издания романа «451 градус по Фаренгейту» в 1953 году. Примечательно, что он публиковался в недавно появившемся журнале Playboy. В 1966 году роман экранизировали.

Когда мне было 19 лет, я не мог поступить в колледж: я был из бедной семьи. Денег у нас не было, так что я ходил в библиотеку. Три дня в неделю я читал книги. В 27 лет вместо университета я окончил библиотеку. Рэй Брэдбери

Кинематограф играл важную роль в жизни писателя: им созданы множество сценариев к фильмам, самым известным из которых считается «Моби Дик».

Став популярным, Брэдбери продолжал активно писать, работая по несколько часов каждый день. За свою жизнь он создал более восьмисот разных литературных произведений, в том числе несколько романов и повестей, сотни рассказов, десятки пьес, статей, заметок и стихотворений.

Многие его рассказы легли в основу музыкальных композиций. В 1972 году Элтон Джон и Берни Топин написали песню The Rocket Man по мотивам «Космонавта».

Датская группа Royal Hunt в 2001 году записала альбом The Mission, вдохновленный «Марсианскими хрониками». В 2015-м российская пауэр-метал группа Arida Vortex выпустила альбом The Illustrated Man, целиком основанный на произведениях Рэя Брэдбери.

Памятные даты

Не уходя далеко от музыкальной темы, вспоминаем, что 22 августа 1979 года легендарная Led Zeppelin выпустила последний альбом In Through the Out Door. Британская рок-группа признана одной из самых успешных, новаторских и влиятельных в современной истории. Общемировой тираж их альбомов превышает 300 миллионов, 112 миллионов продано в США (четвертое место). Семь альбомов Led Zeppelin поднимались на вершину Billboard 200.

Последняя же пластинка, записанная за три недели, оказалась стилистически разнообразной и содержала два трека, отдельно отмеченных рецензентами — In the Evening и All My Love. Однако, у многих альбом вызвал неоднозначную реакцию. Хотя это не помешало In Through the Out Door стать всемирным хитом. В США он получил статус «платинового» в течение двух дней.

День Государственного флага Российской Федерации. Трехцветный бело-сине-красный стяг стал государственным флагом РФ 22 августа 1991 года.

В этот день 108 лет назад, в 1909 году, в городе Реймсе началось первое в мире авиашоу. Она продлилось до 29 августа. Для участия в состязаниях заявили 38 аэропланов, но взлететь смогли только 23 машины.

Мероприятие привлекло авиаторов и авиаконструкторов со всей Европы и пробудило большой интерес к авиации у широкой публики. Полеты в Реймсе совершали аэропланы «Антуанетт», «Блерио XI», «Блерио XII», «Блерио XIII», «Бреге», «Кертисс», «Анри Фарман», REP, «Вуазен» и «Райт».

В 2014 году на международном Монреальском кинофестивале состоялась мировая премьера исторического эпического фильма «Курманджан датка» режиссера Садыка Шер-Нияза. Это первый за годы независимости Кыргызстана полнометражный художественный исторический фильм, снятый по заказу правительства.

В октябре 2014 года фильм выдвинули от имени Кыргызстана на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

У кого намечаются тои

Любителей посещать праздничные мероприятия спешим порадовать — сегодня отмечают дни рождения сразу два человека, наделенных властью.

Фото Facebook. Бизнесвумен и депутат Наталья Кулматова

В 1965 году во Фрунзе родилась депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Кыргызстан», директор ОсОО «Независимый центр экспертизы и оценки» и просто красивая женщина Наталья Кулматова.

У нее есть своя страничка на Facebook, так что оставить поздравления можно там.

Фото ИА «24.kg». Глава Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев

Второй именинник — председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев. Родился он в 1976 году в селе Курпулдек Панфиловского района. Практически все время после окончания университета трудился на разных должностях в ОАО «Кыргызтелеком».

Кстати, можете почитать интервью ИА «24.kg» с Бакытом Шаршенбиевым, в котором он объясняет, зачем создали госкомитет и каковы его основные задачи.

Куда сходить

Культура

— Этот семинар будет полезен и важен тем, кто намерен поступить в ведущие университеты Австралии и Сингапура. Зарегистрироваться на нем можно по ссылке. Мероприятие состоится в Dodo Pizza, 15.00.

— Если вам уже не интересно высшее образование, то можно посетить показ документального фильма «Корпорация «Еда». В нем рассказывается, как почти все продукты в магазинах Америки продаются по чрезмерно завышенным ценам, но при этом экологически не безопасны и вредны для здоровья человека. Показ состоится в Dodo Pizza, 20.00.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Наши спортсмены участвуют в нескольких крупных турнирах за рубежом. Но и в республике есть, что посмотреть:

— Сегодня стартовали международные соревнования по стрельбе из лука. Турнир посвящен памяти Табылды Эгембердиева. Участвуют стрелки из шести стран.

— В Бишкеке проходят международные соревнования BishkekSunriseOpen 2 по теннису. Участвуют около 100 спортсменов из 12 стран. За поединками можно понаблюдать в Академии тенниса.

Какие еще соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

11.00 — пресс-конференция «Процедурный сбой в избирательной кампании: Нет паспорта — нет голоса». Пресс-центр ИА «24.kg» .

9.00 — встреча представителей информагентств с топ-менеджерами компании «Скай Мобайл». Тема — развитие цифровой экономики Кыргызстана и выход мобильных операторов на рынок безналичных платежей. Офис «Скай Мобайл».

9.30 — суд по делу Алмамбета Шыкмаматова. Первомайский районный суд.

10.00 — в зале заседаний муниципальной администрации мэрии Бишкека по Первомайскому административному району состоится заседание Координационного совета по религии муниципальной администрации.

10.00 — медиафорум «Медиа в эпоху постправды: факты против мистификаций». Отель «Европа».

11.00 — пресс-конференция «Перспективы развития отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан». Агентство «Кабар».

15.00 — кандидат в президенты Исхак Масалиев выступит в защиту сталинистов, инициаторов переименование проспекта Чуй на проспект Сталина. Бишкекский городской суд.

