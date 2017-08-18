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Общество

Процесс по делу сторонников Жапарова отложили. К делу приступил новый адвокат

Судебный процесс по делу сторонников Садыра Жапарова отложили из-за того, что к делу приступил новый адвокат, представляющий интересы подсудимых Жаныбая Женишбекова, Улана Усупова и Калыбека Жапарова. Он заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для того, чтобы было время изучить материалы до начала прений сторон.

Судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков перенес следующий процесс на 25 августа на 14.00.

Напомним, 25 марта в страну прибыл Садыр Жапаров и в тот же день был задержан сотрудниками ГКНБ. Сторонники экс-депутата организовали митинг в его поддержку. За массовые беспорядки на митинге было задержано 90 человек. Двоим из них вынесли предупреждение. В отношении 64 человек суд применил административный арест от 2 до 5 суток.  На 12 человек наложили штраф. Еще 12 оказались на  скамье подсудимых и обвиняются в хулиганстве, сопротивлении власти, умышленном уничтожении чужого имущества.
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