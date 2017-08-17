18:39
+27
USD 68.71
EUR 80.58
RUB 1.15
Общество

В Бишкеке сегодня возможен сильный ветер

В Бишкеке и Чуйской области сегодня до 20.00 возможен сильный ветер. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщила пресс-служба мэрии.

Мэрия советует автолюбителям не парковать автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.

Столичный муниципалитет просит горожан сообщать об аварийных деревьях через приложение WhatsApp с указанием точного адреса по телефонам:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557 99-79-27;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554 95-55-09;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 33-66-40;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) — 0555 44-71-54.
Ссылка:
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Погода в Кыргызстане на 16 августа: возможны грозы
Погода в Кыргызстане на 15 августа: возможны дожди
За выходные в Кыргызстане один человек утонул, двоих удалось спасти
В МЧС рассказали о последствиях прошедших накануне дождей в Кыргызстане
Погода в Кыргызстане на 12 августа: дожди, грозы
В ближайшие три часа ожидается сильный ветер. Не ставьте машины под деревья!
Дело Текебаева. Подсудимый обвиняет следствие в фальсификации показаний
Мораторий на вырубку здоровых деревьев предлагают объявить в Бишкеке
В Кыргызстане ожидаются дожди, в горах снег
Дело Текебаева. Факты звонков Маевского Чотонову пока не подтверждены
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Али Фархан: Тот, кто не&nbsp;любит Кыргызстан, не&nbsp;был в&nbsp;Пакистане Али Фархан: Тот, кто не любит Кыргызстан, не был в Пакистане
Бизнес
Получите скидку 12&nbsp;процентов при покупке смартфонов Huawei Y&nbsp;в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно
Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от мобильного оператора О!