В Бишкеке сегодня возможен сильный ветер

В Бишкеке и Чуйской области сегодня до 20.00 возможен сильный ветер. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщила пресс-служба мэрии.

Мэрия советует автолюбителям не парковать автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.

Столичный муниципалитет просит горожан сообщать об аварийных деревьях через приложение WhatsApp с указанием точного адреса по телефонам:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557 99-79-27;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554 95-55-09;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 33-66-40;

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) — 0555 44-71-54.