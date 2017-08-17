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Общество

Флэшмоб: учительницы в России признаются в любви президенту Франции

Российские преподавательницы французского языка признались в любви президенту Франции Эммануэлю Макрону. Флешмоб был запущен в Сети по прошествии 100 дней со дня вступления Макрона в должность главы государства, сообщает ТК «Звезда».

Преподавательницы приняли участие в акции неслучайно — ведь супруга президента Франции, Бриджит Макрон, является их коллегой и когда-то была учительницей юного Эммануэля.

В попытке привлечь к себе внимание учительницы сравнили президента Франции с Аленом Делоном и попросили разрешения называть президента по имени.

При этом сами преподавательницы в ролике представлены по имени и отчеству. Одна из россиянок призналась, что хочет занять место первой леди Франции.

«После Алена Делона Вы второй мужчина, которому российские женщины отдали бы свои сердца», — обратилась к Макрону Юлия Михайловна.

«Эммануэль, Вы очень симпатичный. Все женщины России под впечатлением от Вас», — отметила Олеся Михайловна.

«Позвольте называть Вас просто Эммануэль. Вы так обворожительны, умны, талантливы. Я бы даже сказала, Вы очень красивы», — призналась Гертруда Николаевна.

«Мы, русские женщины, Вас обожаем, мы восхищаемся Вами», — сказала Наталия Юрьевна.

«Мы с удовольствием Вас примем. Круассаны всегда горячие», — пригласила Макрона в Россию Екатерина Александровна.

Накануне жители Франции оценили первые 100 дней со дня вступления Эммануэля Макрона на должность главы государства. Социологи провели опрос среди интернет-пользователей и выяснили, что первыми шагами новоиспеченного президента недовольны 62% респондентов, 37% опрошенных устраивает его политика.

Эммануэль Макрон официально вступил в должность главы государства 14 мая 2017 года. Стоит отметить, что предвыборная кампания Макрона сопровождалась множеством слухов. В частности, некоторые журналисты полагали, что его брак с супругой Бриджит Макрон, которая старше мужа почти на 25 лет, является фиктивным.
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