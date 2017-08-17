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Общество

20 тысяч сомов за прием в школу? Директор прокомментировал обвинения

Прием в столичную школу № 29 давно закрыт из-за перегруженности. Об этом ИА «24.kg» сообщил ее директор Бахтияр Кадыров.

Отметим, что пользователь Facebook написал на своей странице о том, что за прием в школу с родителей учащихся требуют 20 тысяч сомов, хотя образование по закону бесплатное.

«Это неверная информация. Как я могу что-то требовать, если я сейчас нахожусь в ЦИК? Тем более, прием давно закрыт, и осуществлял его только я», — прокомментировал сообщение Бахтияр Кадыров, который является членом ЦИК.

«Прием закрыт в связи с тем, что школа переполнена. Проектная мощность — 550 учеников, а в школе обучается уже 3,7 тысячи. Дети занимаются в две полные смены. Возможно, это чьи-то интриги. Кого-то не взяли, кто-то попасть не может, вот и начинают раскручивать, чтобы создать отрицательное мнение», — предположил директор школы.

Отметим, что в Кыргызстане стартовала ежегодная общереспубликанская акция «Примите моего ребенка в школу!» Проводит ее ОФ «Лига защитников прав ребенка».

Если вашего ребенка при приеме в школу ограничивают в праве на доступ к образованию (требуют принести сертификаты, справки о прохождении курсов «Подготовка к школе», приобрести школьную форму определенного образца, сделать вступительные взносы, проводят тестирование и другое), можете обратиться за помощью по телефонам: 0(312) 66-25-87, 0(771)454445.
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