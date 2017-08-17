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Общество

Кишечные инфекции. С мая 2017-го ситуация не стабилизируется

В Кыргызстане и Бишкеке растет количество острых кишечных инфекций (ОКИ), сообщает пресс-центр Минздрава со ссылкой на главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигита Аалиева.

«С конца мая, как обычно и прогнозируем, в Кыргызстане наблюдается подъем ОКИ, и до сих пор эта ситуация не стабилизировалась. Сегодня в стационаре получают лечение 194 больных с ОКИ, в основном, конечно, дети. Из 250 ежедневно обращающихся за помощью 100 — обязательно с симптомами ОКИ, 50-60 из них госпитализируем. Сегодня лечением больных с ОКИ занимается персонал пяти отделений стационара, рассчитанных на 200 коек. Экстренная помощь оказывается также в отделении краткосрочного пребывания, которое усилено еще 30 койками», — рассказал Гулжигит Аалиев.

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«Днем на приеме обычно несут вахту 6-7 врачей, ночью — 3, на посту в реанимации круглосуточно — 2 врача. Времена, когда на приеме в РКИБ сидел один врач, давно канули в Лету, потому что и столица разрослась, и возможностей у стационара стало больше. Больные сегодня не хотят ждать ни минуты, и, конечно же, ожидание в 15-20 минут да еще с больным плачущим ребенком на руках уже кажется им многочасовым, утомительным и длительным», — отметил главврач.

«Чтобы не переживать эти волнительные моменты, прошу родителей быть более бдительными и внимательными в уходе за детьми: постоянно содержать в чистоте их руки, не кормить на базаре или в других сомнительных точках общественного питания, соблюдать все рекомендации по здоровому питанию и режиму», — подчеркнул он.
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