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Общество

В Тогуз-Тороуском районе выявлены нарушения на 1,3 миллиона сомов

В бюджетных учреждениях города Таш-Кумыра и айыльных округах Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области выявлены финансовые нарушения на 1,3 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты Кыргызстана.

По ее данным, учреждения проверены ревизионным ведомством за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года.  В бюджетных учреждениях Таш-Кумыра финансовых нарушений выявлено на 371 тысячу сомов, из которых восстановлению подлежат 311,7 тысячи сомов. В ходе аудита уже восстановлено 124,2 тысячи сомов.

В бюджетных учреждениях айыльных округов Тогуз-Тороуского района установлены финансовые нарушения на 937,1 тысячи сомов.

Так, по данным Счетной палаты необоснованные выплаты зарплаты составили 220,6 тысячи сомов, необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств - 557,9 тысячи, включая переплату командировочных расходов на 156,8 тысячи, нецелевое использование государственных средств - 42,6 тысячи, сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженности - 95,1 тысячи сомов. 

Отмечается, что из указанной суммы нарушений восстановлению подлежат 725,6 тысячи. Из них 122,8 тысячи сомов возмещены в ходе аудита.

Как рассказали ИА «24.kg» в Счетной палате, всем руководителям бюджетных учреждений даны предписания устранить нарушения. 
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