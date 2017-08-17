Баннеры с надписью «Иштебиз! Работаем!» оплачивают частные лица

Баннеры с надписью «Иштебиз! Работаем!» в городе Баткене оплачивают частные лица. Об этом ИА «24.kg» сообщили в полномочном представительстве правительства в регионе.

Напомним, в социальных сетях идет обсуждение баннеров с подобными надписями. Люди считают, что они являются скрытой рекламой одного из претендентов на должность президента Кыргызстана.

Как рассказали в областной администрации, в Баткене подобнные баннеры развешаны в шести местах, оплачены частными лицами и посвящены предстоящему празднованию Дня независимиости Кыргызстана.