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Общество

Nokia 8 вводит моду на новые селфи Bothie

Фото из Интернета. Новая функция позволит показывать одновременно что-то интересное и свою реакцию на происходящее

Смартфон Nokia 8 умеет снимать в черно-белом режиме и размывать задний фон у фотографий с помощью двойной камеры, но главной фишкой стала функция съемки Bothie. Об этом пишет «Лайфхакер».

Как отмечается, основная камера нового смартфона получила двойной 13-мегапиксельный модуль с оптикой от Carl Zeiss, фронтальная тоже получила разрешение 13 мегапикселей.

Bothie — это новый вид двусторонних селфи от Nokia. Функция Dual-Sight позволяет записывать фото и видео одновременно с основной и фронтальной камеры, разделяя изображение на две половины. В таком формате можно вести онлайн-трансляции в Facebook или YouTube.

Такие селфи позволяют одновременно показывать что-то интересное и свою реакцию на происходящее. Еще так можно делать групповые селфи, не пытаясь уместить всех с помощью только фронтальной камеры.
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