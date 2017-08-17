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Общество

«Свидетели Иеговы» пополнили список запрещенных в России организаций

Минюст России включил «Свидетелей Иеговы» в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм, сообщает пресс-служба ведомства. Информацию об этом опубликовало РИА «Новости».

В перечень включен «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 входящих в его структуру местных религиозных организаций.

Как сообщается, Минюст, среди прочего, вменял «Свидетелям Иеговы» отказ их адептов от переливания крови. В целом, по мнению министерства, работа  данной организации «порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности».

Однако юристы религиозной организации отметили, что отказ от переливания крови не является экстремизмом — такого деяния в законе о противодействии экстремистской деятельности нет.
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