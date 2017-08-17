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Общество

Суд Тологонова. Супруга подсудимого просит перевести его в медучреждение

Жена экс-депутата Жогорку Кенеша Райкана Тологонова просит руководство страны перевести его мужа в медицинское учреждение. Об этом Чолпон Кошоева заявила сегодня журналистам.

По ее словам, болезнь прогрессирует, у мужа резко снизился слух, сохраняется путанность в сознании.

«Мы боимся, что в любой момент может оторваться тромб и тогда случится инсульт. Вчера он потерял сознание. У него стенокардия и гипертония. Его сонная артерия перекрыта тромбом на 70 процентов. Сосудистый хирург уже готовил его к операции. Но после того, как его заключили в тюрьму, операция была отложена, и теперь он не может получить квалифицированную медицинскую помощь», — сказала Чолпон Кошоева.

Напомним, сегодня суд был отложен, так как подсудимый Райкан Тологонов не вышел из камеры, жалуясь на здоровье.

 

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