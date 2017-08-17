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Общество

Суд Тологонова. Подсудимый отказался выходить из камеры и ехать на процесс

Суд над бывшим депутатом парламента Райканом Тологоновым сегодня отложен. Конвой не смог доставить его на процесс.

Как стало известно, Райкан Тологонов, содержащийся в Бишкекском СИЗО-1, отказался выходить из камеры. Он пожаловался на плохое самочувствие.

Его адвокат Сартбай Жайчибеков сообщил судье, что у Райкана Тологонова, с его слов, вчера вечером случился инсульт.

«Райкан Тологонов на несколько минут потерял сознание. Врачи пришли и осмотрели его. Ему необходима медицинская помощь», —  сказал суду представитель защиты подсудимого.

Райкан Тологонов обвиняется в мародерстве 7 апреля 2010 года.
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