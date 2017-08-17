Более 200 миллионов сомов заложили в 2017 году на развитие новостроек Бишкека

Более 200 миллионов сомов заложили в 2017 году в бюджете на развитие новостроек Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник Общественно-государственного управления капитального строительства Сталбек Омурканов.

Отметим, что сегодня жители новостройки «Алтын-Казык», расположенной около городской свалки, пришли в мэрию требовать улучшения условий жизни.

Сталбек Омурканов отметил, что «по новостройкам проблем полно», поэтому в мэрию регулярно кто-то приходит.

Сначала должен быть составлен генплан, созданы социальная и инженерная инфраструктура, а потом можно было бы говорить о выделении участков. Но у нас выделяются сначала участки, а потом ведут водопровод, энергоснабжение, строят ФАПы, школы и детсады по остаточному принципу. Сталбек Омурканов

«Участки в «Алтын-Казыке» в Первомайском районе были захвачены, как и в других новостройках. Мы же работаем по тем объектам, по которым вышло постановление мэрии или правительства. По «Алтын-Казыку» таких документов нет. Если новостройка будет узаконена, то будем планировать необходимую инфраструктуру», — пояснил чиновник.

«Мы работаем в рамках титула, который рассматривается и утверждается депутатами горкенеша. В этом году по титулу на жилмассивы заложили 291 миллион 300 тысяч сомов. На эти деньги строятся школы, детсады, прокладывается водопровод», — отметил Сталбек Омурканов.