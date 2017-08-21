Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Тяжко, но деваться некуда! Потому стаскиваем себя с постели и отправляем сонное тело в душ. Да, начало рабочей недели оно такое... В Бишкеке обещают до плюс 30 градусов тепла и без осадков. Полный прогноз можно посмотреть здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

9.00-17.00 — микрорайон «Улан», 3, проспекты Манаса, Ч.Айтматова, улицы Абдрахманова, № 145, Белгородская, № 69, Джаманбаева, Айни, Серпуховская, Месароша, Токтогула, Манасчи Сагынбая, Исанова, Профессора Зимы, Баялинова, Белинского, Шота Руставели, Славянская, Юдахина, Табалдиева;

9.00-18.00 — улицы Абдумомунова, Фрунзе, Огонбаева, Т.Айтматова, жилмассив «Красный строитель» (улицы Бельская, Адырская, Наманганская, Рабочая, переулок Берликский).

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

В связи с ремонтно-восстановительными работами до 25 августа не будет газа в жилмассиве «Ала-Тоо» села Новопавловка.

Перекрытые дороги

Из-за ремонта теплосетей и дорожного покрытия в Бишкеке по-прежнему закрыты для движения улицы:

Орозбекова — от Абдумомунова до проспекта Чуй;

Панфилова — от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея;

Турусбекова — от Жибек Жолу до Боконбаева. Здесь началась укладка асфальта. Проезжать по отдельным участкам можно, но они периодически закрываются полностью;

Тыныстанова — от Токтогула до Киевской;

К.Акиева — от Чокморова до проспекта Чуй. Она частично открыта для проезда. Но лучше там появляться не стоит — дорога разбита, посреди проезжей части огромные камни;

Кулатова — от Элебаева до Байтика Батыра;

Токтоналиева (бывшая Душанбинская) — от Ахунбаева до Джаманбаева.

Во время утренних и вечерних проездов кортежей президента, премьер-министра и спикера перекрываются перекрестки на проспекте Манаса.

Люди, которые меняли мир

Чтобы как-то скрасить впечатление от начала рабочей недели, поговорим о прекрасном. Тем более 21 августа 1698 года родился всемирно известный итальянский мастер изготовления смычковых инструментов Джузеппе Гварнери. На его инструментах играли многие выдающиеся скрипачи — например, скрипка Il Cannone Guarnerius принадлежала самому Никколо Паганини.

За свой талант Джузеппе прозвали «дель Джезу» — «от Иисуса». Хотя некоторые историки считают, что дело немного в другом — якобы мастер большую часть жизни делал скрипки для церкви и на ее деньги.

Сегодня же исполняется 103 года со дня рождения мексиканской пианистки и композитора Консуэло Веласкес. Ну да, может быть, вы и не слышали никогда ее имя. Но она прославилась на весь мир одной песней — «Бесаме мучо» Bеsame mucho. А вот уж ее вы слышали точно!

Песню исполняли многие именитые певцы, но мы нашли версию Bеsame mucho, исполненную самим автором:

Консуэло дебютировала в 1938 году с сольным концертом во Дворце искусств в Мехико. Песню Bеsame mucho она написала в начале 1940-х годов под впечатлением услышанной арии из оперы Энрике Гранадоса «Гойески». Среди других известных песен Консуэло Веласкес — «Любить и жить», «Качито», «Будь счастлив».

Следующий же именинник отношения к искусству не имеет, но зато его детищем мы пользуемся каждый день. Да, ладно, неужели вы не пользуетесь поисковиком Google?! А ведь сегодня исполняется 44 года основателю и президенту по технологическим разработкам Google, разработчику поисковой машины Google Сергею Брину.

Фото Peoples.ru.Сергей Брин в очках Google Glass

Родился он в 1973 году в Москве в семье математиков, переехавшей на постоянное место жительства в США в 1979 году, когда ему было 5 лет.

Досрочно получил диплом бакалавра по специальности «Математика и вычислительные системы» в Мэрилендском университете. Основной областью исследований Сергея Брина были технологии сбора данных из неструктурированных источников, больших массивов научных данных и текстов.

В 1993 году поступил в Стэнфордский университет в Калифорнии, где получил диплом магистра и начал работать над диссертацией. Во время учебы стал интересоваться интернет-технологиями и поисковыми машинами. Там же в 1995 году встретился с другим аспирантом-математиком — Лэрри Пейджем. После долгих и жарких научных споров они 14 сентября 1997 года зарегистрировали домен google.com, а в 1998-м основали компанию Google.

По данным Forbes, в 2016 году с состоянием $39,8 миллиарда занял 13-е место среди самых богатых людей планеты.

В 2012 году Сергей Брин в интервью The Guardian отнес социальную сеть Facebook и компанию Apple к числу главных врагов свободного Интернета.

Памятные даты

Кстати, сегодня еще у одной вещи, которая присутствует во многих офисах и квартирах своеобразный день рождения. Так, 176 лет назад, в 1841 году, известный американский промышленник Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи.

В их истории не все ясно, но известно, что первыми были горизонтальные, изготовленные из дерева, а прообразом вертикального аналога стали лоскутные матерчатые завесы дверных проемов, известные в эпоху Средневековья.

Фото Garretttaggs. Жалюзи в заброшенном доме в Дерри, Северная Ирландия

Название происходит от французского jalousie — «ревность». Предполагается, что история названия уходит корнями к традициям Востока, где ревнивые мужчины прятали своих женщин от посторонних взглядов. Жалюзи идеально подходили для этого.

Начал жалюзи выпускать дизайнер англичанин Джон Уэбстер в 1760-х годах в Филадельфии. Но вот «официальная» их история началась именно с патента Джона Хэмптона.

В продолжение еще одна дата из истории промышленности — 21 августа 1902 года создан «Кадиллак», ныне отделение концерна «Дженерал Моторс» по выпуску легковых автомобилей класса люкс.Основатель компании, предприниматель Генри Лиланд звучное название выбрал в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе города Детройта.

Фото Krzysztof Marek Wlodarczyk. Cadillac 8 1/2HP Tonneau 1904 года выпуска

В настоящее время «Кадиллак» — второй по старшинству американский производитель автомобилей после «Бьюика» и одна из старейших автомобильных марок в мире. Лозунг компании «Жизнь, свобода и стремление».

У кого намечаются тои

Среди именинников сегодня оказался один из самых тихих и малозаметных депутатов Жогорку Кенеша — представитель фракции «Бир Бол» Игорь Чудинов.

Фото gazeta.respub.kg. Депутат Жогорку Кенеша Игорь Чудинов

Он родился в 1961 году в городе Фрунзе. До Жогорку Кенеша он долго занимался бизнесом, а потом успел побывать в креслах премьер-министра Кыргызстана и генерального директора Фонда развития КР. Поздравить Игоря Чудинова с 56-летием можно попробовать по телефону (0312) 63-91-32.

Куда сходить

Культура

— Вечером можно отдохнуть, посетив концерт Центральноазиатского молодежного камерного оркестра. В программе произведения мировых классиков. Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова. Начало концерта в 18.00.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Бишкеке начинаются международные соревнования BishkekSunriseOpen 2 по теннису. Участвуют около 100 спортсменов из 12 стран. Матчи проходят в Академии тенниса.

— В Париже стартует Чемпионат мира по борьбе. Запланированы состязания по вольной, греко-римской и женской борьбе. А мы болеем за нашу Айсулуу Тыныбекову, у которой есть реальные шансы выиграть медаль.

Какие еще соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

09.00 — суд по громкому убийству в селе Киргшелк. Первомайский районный суд.

11.00 — пресс-конференция «Аудированная отчетность Российско-Кыргызского Фонда развития за 2016 год и промежуточные итоги восьми месяцев работы 2017 года». «Кабар»

11.00 — суд по делу Аиды Саляновой. Ленинский районный суд.

14.00 — видеомост Астана — Бишкек — Минск — Киев, приуроченный к Всемирному дню бездомных животных, который отмечается в третью субботу августа. Пресс-центр Sputnik Кыргызстан.