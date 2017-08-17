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Общество

Коллектив из Кыргызстана принял участие в фольклорном фестивале в Италии

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Кыргызстанцы на фестивале в Италии

Коллектив из Кыргызстана принял участие в фольклорном фестивале «Народы встречаются» в Италии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, по приглашению Союза международных организаций фольклорных фестивалей (CIOFF) Италии при ЮНЕСКО прибыла делегация из Кыргызстана, которая была сформирована из двух коллективов — вокально-хореографического ансамбля «Адис» и фольклорного ансамбля «Нур» детской школы искусств №4.

Итальянские зрители глубже познакомились с культурой, традициями и национальными костюмами Кыргызстана. Во время фестиваля соотечественники, проживающие в Италии, приехали из разных городов, чтобы поддержать и поприветствовать артистов. 

Артисты выступили на сценах нескольких городов.

В фестивале участвуют коллективы из стран Африки, Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
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