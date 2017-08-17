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Общество

ДТП с бензовозом на трассе Бишкек — Ош. Специалисты проверяют воду

После ДТП на 199-м километре трассы Бишкек — Ош специалисты проверяют воду на содержание нефтепродуктов. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный врач Центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора по Жайыльскому району Чуйской области Осмоналы Жолдошбаев.

«Сразу после аварии нас проинформировали МЧС и Госэкотехинспекция. В составе бригад выехали наши специалисты, которые отобрали пробы воды. Результатов пока нет. Но самый главный факт, что на том участке воду для питания и хозяйственно-бытовых нужд не используют. Там нет населенных пунктов, что могло бы вызывать беспокойство», — сказал он.

Напомним, 15 августа по трассе перевернулся 20-тонный бензовоз с мазутом. В реку, по данным МЧС, вылилось 20 тонн топлива.

Осмоналы Жолдошбаев отметил, что чуть ранее на 94-м километре дороги Бишкек — Ош тоже перевернулся бензовоз, в результате чего и там нефтепродукты попали в воду.

«Там находится пять населенных пунктов. Все сработали оперативно. Воду на головном водозаборе перекрыли, пустили в нижнюю часть, где люди ее не пьют. Сразу после ДТП результаты анализов показывали превышение, но после нормализации воду снова подключили для питья», — проинформировал главврач.
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