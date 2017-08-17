Бишкекчан снова ждут музыкальные вечера под открытым небом. Теперь на территории Октябрьского района.

Открытие состоится завтра, 18 августа, в 18.00 в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота).

В программе — выступление симфонического оркестра и звезд кыргызской эстрады.

Концерты будут проходить каждую пятницу на протяжении месяца. 25 августа выступление состоится в средней школе № 88 в «Кок-Джаре», 2 сентября — в средней школе № 73 в «Тунгуче». Закрытие фестиваля 8 сентября — также в парке Победы.

Ранее серия таких выступлений прошла в Свердловском районе.