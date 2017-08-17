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Общество

Госохрану МВД КР оденут на 12 миллионов сомов

Главное управление государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел КР закупает форменное обмундирование, сообщает портал госзакупок.

Всего на эти цели выделяется 12 миллионов 776 тысяч 950 сомов.

Планируется закупить кепи милицейские, куртки и брюки (камуфлированные), шапки-ушанки, рубашки с длинными рукавами, туфли милицейские (мужские), ботинки с высокими берцами, куртки утепленные (бушлаты), куртки утепленные (камуфлированные).

Заявки принимаются до 7 сентября 2017 года. 
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