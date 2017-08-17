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Общество

Приговор Текебаеву. Гуманный суд применил амнистию — сидеть обвиняемым 4,6 года

Накануне в Первомайском районном суде Бишкека оглашен приговор депутату парламента Омурбеку Текебаеву и экс-главе МЧС Дуйшенкулу Чотонову. Председательствующий на громком процессе Айбек Эрнис уулу приговорил обоих к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом обоим занимать государственные должности в течение трех лет.

Оглашая вердикт, судья отметил, что срок заключения под стражей лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-посла Дуйшенкула Чотонова составит 4 года и 6 месяцев. Об этом «Азаттыку» сказал адвокат подсудимых Искен Афиджанов.

Судья Первомайского районного суда города Бишкека  Айбек Эрнис уулу приговорил лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего посла КР в Южной Корее Дуйшенкула Чотонова к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, после освобождения подсудимые не смогут занимать государственные должности в течение трех лет.

Судья пояснил, что в соответствии с законом о 65-летии декларации ООН по правам человека в отношении подсудимых применена амнистия. Таким образом, срок заключения для Текебаева и Чотонова будет сокращен на треть.

Стоит отметить, что день ареста с содержанием в следственном изоляторе засчитывается за два. Оба обвиняемых находятся в СИЗО ГКНБ с 26 февраля.

Адвокаты приговоренных к срокам заключения уже заявили, что приговор первой инстанции будет обжалован в Бишкекском городском суде.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов признаны судом виновными в совершении коррупции. Их сторонники заявляют о политической составляющей уголовного и судебного преследования.
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