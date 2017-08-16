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Общество

На кыргызско-узбекской границе сократится число конфликтов

Принято политическое решение по 84 процентам кыргызско-узбекской границы. Об этом после 8-го заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, делимитации и демаркации границы сказал вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков.

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По его словам, подписан протокол, в котором сказано, что примерно 84 процента границы готовы к внесению в проект промежуточного договора.

«Это большой успех, это работа наших специалистов-земельников, картографов, всех людей, которые входили в рабочую комиссию. В дальнейшем предстоят технические работы по доведению вопроса до логического конца», — сказал Жениш Разаков.

Как он отметил, окончательное правовое описание и определение границы положит конец конфликтам на границе, и напряженность в приграничных районах снизится в разы.

Вопрос по анклавам будет рассмотрен отдельной категорией в будущем, отметил вице-премьер-министр.

Как пояснил Жениш Разаков, после того как будет подписан промежуточный договор, будет подписан общий договор по делимитации и демаркации границ.
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