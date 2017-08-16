Россельхознадзор предупредил коллег из Кыргызстана о нарушениях при поставках продукции. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, коллеги из КР проинформированы о необходимости введения режима усиленного лабораторного контроля в связи с выявлением опасных микроорганизмов в сливочном масле компании «Ак-Жалга».

Также предупреждены компетентные органы Бразилии и Турции.

Эти меры направлены на предупреждение попадания на российский рынок продукции, не отвечающей ветеринарно-санитарным нормам, пояснил Россельхознадзор.