Сообщение Барака Обамы стало самым популярным в истории Twitter

Комментарий бывшего президента США Барака Обамы после столкновений в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) стал самым популярным в истории Twitter.
Как следует из статистики издания Favstar, отслеживающего популярность сообщений в Twitter, сообщение Обамы «лайкнуло» более 2,8 миллиона человек. А 1,15 миллиона пользователей за три дня поделились этим сообщением с другими.
Обама привел цитату Нельсона Манделы, которая полностью звучит так: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди учатся ненавидеть, и, если они могут научиться ненавидеть, нужно стараться учить их любви, потому что любовь намного ближе человеческому сердцу».
Обама привел цитату Нельсона Манделы, которая полностью звучит так: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди учатся ненавидеть, и, если они могут научиться ненавидеть, нужно стараться учить их любви, потому что любовь намного ближе человеческому сердцу».
Из-за ограничения на количество символов в сообщении Обама разделил цитату на три части, а популярным стал твит с первой частью высказывания, к которой бывший президент прикрепил фотографию. На ней он стоит возле детского сада в штате Мэриленд, из окна которого на него выглядывают дети разных рас.
Вторая и третья части цитаты собрали по миллиону «лайков» каждая.
Напомним, беспорядки в Шарлоттсвиле произошли в минувшие выходные. Сторонники ультраправых взглядов вышли на акцию протеста в связи с решением местных властей снести памятник генералу Роберту Ли, сражавшемуся во время Гражданской войны США за сторонников рабства и отделения южных штатов. В результате начались столкновения с теми, кто выступал за снос памятника. В ходе драки в толпу противников ультраправых въехал автомобиль, в результате чего одна женщина погибла, более 20 человек пострадали.