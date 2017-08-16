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Общество

Сообщение Барака Обамы стало самым популярным в истории Twitter

Комментарий бывшего президента США Барака Обамы после столкновений в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) стал самым популярным в истории Twitter. 

 Как следует из статистики издания Favstar, отслеживающего популярность сообщений в Twitter, сообщение Обамы «лайкнуло» более 2,8 миллиона человек. А 1,15 миллиона пользователей за три дня поделились этим сообщением с другими.

Обама привел цитату Нельсона Манделы, которая полностью звучит так: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди учатся ненавидеть, и, если они могут научиться ненавидеть, нужно стараться учить их любви, потому что любовь намного ближе человеческому сердцу».

Из-за ограничения на количество символов в сообщении Обама разделил цитату на три части, а популярным стал твит с первой частью высказывания, к которой бывший президент прикрепил фотографию. На ней он стоит возле детского сада в штате Мэриленд, из окна которого на него выглядывают дети разных рас.

Вторая и третья части цитаты собрали по миллиону «лайков» каждая.

Напомним, беспорядки в Шарлоттсвиле произошли в минувшие выходные. Сторонники ультраправых взглядов вышли на акцию протеста в связи с решением местных властей снести памятник генералу Роберту Ли, сражавшемуся во время Гражданской войны США за сторонников рабства и отделения южных штатов. В результате начались столкновения с теми, кто выступал за снос памятника. В ходе драки в толпу противников ультраправых въехал автомобиль, в результате чего одна женщина погибла, более 20 человек пострадали.
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