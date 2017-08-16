Узбекистан сокращает черный список диссидентов

Власти Узбекистана значительно сокращают черный список, куда вошли предполагаемые боевики и диссиденты, сообщили чиновники и государственные СМИ страны. Решение руководства может оживить надежды на либерализацию режима в бывшей советской республике, сообщает издание ru.reuters.com.

Западные активисты и правозащитники долгое время критиковали политику Узбекистана в вопросах демократии и защиты прав человека, утверждая, что власти мусульманской страны создали черный список, чтобы задушить инакомыслие.

При бывшем президенте Исламе Каримове, который железной рукой управлял Узбекистаном в течение 27 лет до самой смерти, все люди, попадавшие в этот список, подвергались общественному порицанию, даже не будучи обвиненными в уголовных преступлениях. Им приходилось сообщать властям о своем местопребывании, а покинуть свой город или деревню они могли, только получив разрешение.

Как сообщается, Узбекистан говорит о серьезных угрозах для своей безопасности, в том числе со стороны боевиков-исламистов, но вместе с тем новому президенту Шавкату Мирзиееву нужны иностранные инвестиции для модернизации дышащей на ладан экономики и создания рабочих мест.

Недавно Мирзиеев, говорится в сообщении, сделал несколько осторожных шагов на пути к либерализации правил валютной торговли и получения выездных виз, а также упомянул о необходимости реабилитировать тех, кого «ввели в заблуждение» радикальные группировки.

Правительство никогда не разглашало, сколько людей попали в черный список, и не объявляло открыто о его сокращении, однако в государственных СМИ было несколько сообщений об этом процессе, который в отдельных случаях сопровождался и публичными церемониями.

СМИ сообщили, что сокращение списка произошло по инициативе нового президента Шавката Мирзиеева. Два государственных органа - Комитет по делам религий и Управление мусульман Узбекистана - подтвердили, что процесс сокращения списка действительно происходит, хотя не назвали точные данные по стране.

Решение об исключении из списка принимается отдельно для каждого случая решением специальных комиссий, куда входят чиновники и представители исламского духовенства, сообщил изданию член одной из таких комиссий.

«По нашему округу в списке было примерно 650 человек, из них 570 получили прощение и были вычеркнуты из списка», - сказал член комиссии на условиях анонимности.

«Многие из них действительно были членами запрещенных экстремистских группировок, сидели в тюрьме и были освобождены по истечении срока или по амнистии», - сообщил он.