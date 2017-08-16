17 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.00–19.00 — улица Абдрахманова, 125, 129, микрорайон «Восток-5», 10/4-10/7;

9.00-18.00 — улицы Удмуртская, Кишиневская, Акылбекова, Курманалиева, квадрат,ограниченный улицами Баялинова, Профессора Зимы, Куренкеева, Манаса;

9.00-17.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Северная, Семетей), улицы Белгородская, 65, Тоголока Молдо, Кокчетавская, Ахунбаева, Орозбекова, Токтогула, Мозолева, Дэн Сяопина, переулки Карагайский, Краснофлотский.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Виноградная), Аламудун (от рынка «Чекиш-Ата» до объездной дороги, улицы Алма-Атинская, Панфилова, Заречная, Чапаева, Набережная), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Коллекторная, Киргизская, Украинская, Тихая, Зеленая, Логвиненко, Тупик Логвиненко, Панфилова), Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Совхозная, Степная), Комсомольское (улицы Восточная, Чуйская, Садовая, Школьная, Средняя, Молодежная), Лесное (улицы Центральная, Восточная, Новая, Западная), Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная, Малабек), Первое Мая (улицы Калык, Джантык, Сырдыбай), Военно-Антоновка (улицы Советская, Кирова, Пионерская, Токтогула, Фрунзе, Пограничная, Ленина, Ала-Арчинская, Дэповская, Корсаковых), Новопавловка (улицы Молодежная, Корсаковых, Советская, Пушкина, Пишпек, Ошская, Тынчтык), Тош-Булак (улица Четинди), Торт-Куль (улица Западная), Ак-Суу (улицы Дружбы, Южная, Есенина, Полевая, Маяковского, Пишпекская, Советская, Аллея Славы), Садовое;

9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, 266-490, 513-689, Алма-Атинская, 113-205, Линейная, 137-367, Набережная, 1-53, Советская, 84-229, Кирова, 185-191, Фрунзе, 402-672);

8.30-17.00 — села Калдык, Кара-Тюбе;

8.30-19.00— город Кара-Балта (улицы Пограничная, Карла Маркса, Тоголока Молдо, Тельмана).

В Иссык-Кульской области: