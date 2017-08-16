Артистка «Цирка ужасов» научилась залезать в банку

22-летняя жительница британского графства Дорсет Стеф Меркури с детства проявляла невероятную гибкость и в конце концов стала частью труппы местного «Цирка ужасов». Девушка научилась помещаться в пластиковую банку высотой 60 сантиметров. Стеф несколько лет выступала в амплуа «Маринованной леди», сообщает издание vesti.ru.
По словам артистки, она обожает разыгрывать друзей и родственников, прячась в комодах, тумбочках и даже спортивных сумках.
«В какой-то момент близкие устали от моих шуток и заявили, что мой талант достоин лучшего применения. Вскоре после этого я познакомилась с ребятами из «Цирка ужасов», и они пригласили меня в свою команду», — рассказала девушка.
«Сейчас меня интересует воздушная гимнастика. Там, напротив, надо растягиваться, а не сжиматься. Это то, что мне сейчас нужно», — заявила циркачка.