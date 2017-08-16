Артистка «Цирка ужасов» научилась залезать в банку

22-летняя жительница британского графства Дорсет Стеф Меркури с детства проявляла невероятную гибкость и в конце концов стала частью труппы местного «Цирка ужасов». Девушка научилась помещаться в пластиковую банку высотой 60 сантиметров. Стеф несколько лет выступала в амплуа «Маринованной леди», сообщает издание vesti.ru.

По словам артистки, она обожает разыгрывать друзей и родственников, прячась в комодах, тумбочках и даже спортивных сумках.

«В какой-то момент близкие устали от моих шуток и заявили, что мой талант достоин лучшего применения. Вскоре после этого я познакомилась с ребятами из «Цирка ужасов», и они пригласили меня в свою команду», — рассказала девушка.

Она заявила, что уместиться в 60-сантиметровой банке ей удалось далеко не сразу. «Я и не представляла, что мое тело настолько гибкое, это было просто невероятно», — заявила британка. Впрочем, через пять лет работы «Маринованной леди» у Меркури начались сильные боли в суставах. Девушка решила сначала взять небольшой отпуск, а потом и вовсе торжественно ушла с прежней должности.

«Сейчас меня интересует воздушная гимнастика. Там, напротив, надо растягиваться, а не сжиматься. Это то, что мне сейчас нужно», — заявила циркачка.