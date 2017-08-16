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Общество

Суд по делу Аиды Саляновой отложили в пятый раз

Процесс по делу бывшей главы Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Аиды Саляновой отложили в пятый раз по просьбе адвоката подсудимой Чинары Джакупбековой. Об этом она сообщила ИА «24.kg».

В настоящее время Чинара Джакупбекова участвует в процессе по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова.

Напомним, Аиду Салянову обвиняют по статье 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Согласно версии следствия, она, будучи министром юстиции в 2010 году, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого в то время возбудили несколько уголовных дел.
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