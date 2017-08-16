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Общество

Обменяться фильмотеками предложил премьер-министр РУз Абдулла Арипов

«Мы давно не обменивались нашими фильмотеками», — сказал на заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, делимитации и демаркации границ премьер-министр РУз Абдулла Арипов и предложил проводить совместные дни кино.

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По его словам, в октябре 2017 года ожидается проведение перекрестных дней культуры двух стран.

«Мы должны все пересмотреть и начинать с чистого листа, восполнить время, которое было дано на налаживание сотрудничества», — сказал глава правительства Узбекистана.
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