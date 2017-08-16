Кыргызстан увеличил квоты для граждан Узбекистана, желающих учиться в вузах

Министерство образования Кыргызстана увеличило квоты для обучения в вузах для этнических кыргызов - граждан Узбекистана. Об этом на заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, делимитации и демаркации границ сказал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

«Наши народы имеют схожую историю, культурные связи, язык. Как говорится, «тилибиз да, дилибиз да бир» (одна кровь, один язык). Это сближает простых граждан и накладывает обязанности по активизации культурно-гуманитарного сотрудничества», - сказал глава правительства КР.

По его словам, в октябре 2017 года планируется провести дни культуры двух стран.