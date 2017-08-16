Треть опрошенных кыргызстанцев за ужесточение наказания для нарушителей ПДД

Треть опрошенных кыргызстанцев за ужесточение наказания для нарушителей Правил дорожного движения. Данные представил проект «М-Репорт».

На вопрос, что могут сделать государственные органы для предотвращения ДТП, 27,9 процента респондентов ответили: следует ужесточить меры наказания для водителей и пешеходов за нарушение ПДД. 25,8 процента определили для себя, что нужно установить фото- и видеонаблюдение по выявлению нарушений правил.

В опросе участвовали 462 респондента из всех регионов республики.