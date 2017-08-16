14:46
+23
USD 68.74
EUR 80.81
RUB 1.15
Общество

Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном увеличился в 1,8 раза

Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном по итогам первого квартала 2017 года увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом на заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, делимитации и демаркации границы сказал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

Читайте по теме
Кыргызско-узбекская межправкомиссия через 8 лет возобновила работу

По его словам, Кыргызстан готов импортировать из Узбекистана минеральные ресурсы, хлопковое сырье, продукцию автомобильной промышленности, медицинские изделия и препараты. «В свою очередь Кыргызстан готов экспортировать продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, мясо-молочную продукцию, текстиль и другие товары», — сказал глава кабмина КР.

Как он отметил, для реализации торгово-экономических планов необходима активная работа по снятию имеющихся барьеров и ограничений. Премьер отметил заинтересованность нашей страны в развитии автомобильного, воздушного и железнодорожного сообщения, туризма.
Ссылка:
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызско-узбекская межправкомиссия через 8 лет возобновила работу
Чем еще удивить туристов? Экстремальный Кыргызстан
Али Фархан: Тот, кто не любит Кыргызстан, не был в Пакистане
Чем еще удивить туристов? Известные памятники Кыргызстана
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Сто новых детсадов откроют к 1 сентября в Кыргызстане
Кыргызстан в числе стран с низкими показателями по грудному вскармливанию
Узбекистан решил сдавать в аренду древние мечети Самарканда
В июле в Кыргызстане подешевел бензин
Ученик из Кыргызстана завоевал медаль на олимпиаде в Англии
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Чиновники рассматривают вопрос о&nbsp;переносе Ошского рынка за&nbsp;город. Согласны? Чиновники рассматривают вопрос о переносе Ошского рынка за город. Согласны?
Бизнес
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно
Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от мобильного оператора О!
&laquo;Безлимитный&nbsp;4G&raquo; от&nbsp;MegaCom: живи на&nbsp;максимальной скорости! «Безлимитный 4G» от MegaCom: живи на максимальной скорости!
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom