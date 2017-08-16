Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном увеличился в 1,8 раза

Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном по итогам первого квартала 2017 года увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом на заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, делимитации и демаркации границы сказал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

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По его словам, Кыргызстан готов импортировать из Узбекистана минеральные ресурсы, хлопковое сырье, продукцию автомобильной промышленности, медицинские изделия и препараты. «В свою очередь Кыргызстан готов экспортировать продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, мясо-молочную продукцию, текстиль и другие товары», — сказал глава кабмина КР.

Как он отметил, для реализации торгово-экономических планов необходима активная работа по снятию имеющихся барьеров и ограничений. Премьер отметил заинтересованность нашей страны в развитии автомобильного, воздушного и железнодорожного сообщения, туризма.