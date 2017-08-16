В некоторых районах Бишкека на два дня отключат газ. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с ремонтными работами 17-18 августа будет прекращена подача голубого топлива в жилмассив «Токольдош» (улицы Октябрьская, Армейская, Путепроводная), в районе, ограниченном отрезками улиц Гагарина, Ш.Руставели, Балтагулова, Славянской, проспектом Мира.

Кроме того, 17 августа не будет газа в городах Канте (2-й микрорайон, 23-29) и Токмаке (улицы Узбекская, 6-110, Пушкина, 179-187, Шамсинская, 140-146), 18 августа — в Токмаке (улица Шамсинская, 30-36).