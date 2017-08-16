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Общество

Как сохранить снежного барса, рассказали активисты

Чтобы сохранить снежного барса, нужен запрет на охоту. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сказал автор проекта «По следам снежного барса» Влад Ушаков.

По его словам, помимо семинаров, которые не влияют на численность снежных барсов, нужны законы, которые бы запрещали охоту на редких животных, составляющих кормовую базу снежного барса. «Чтобы выжить, даже не увеличить популяцию, ему нужны архары и козероги. Но численность этих животных падает, так как идет охота», — отметил Влад Ушаков.

Координатор программы малых грантов ГЭФ/ПРООН в КР Евгения Постнова отметила, что когда мы говорим о защите снежного барса, имеем в виду не только браконьерство. «Многое зависит от места его обитания, экосистемы. Несколько тысяч километров ему необходимы для охоты и перемещения. Поэтому следует сохранить его кормовую базу — копытных. Самая большая популяция снежного барса находится в Иссык-Кульской области. Еще одна проблема возникает, когда снежный барс проникает в неукрепленные кошары и убивает скот. Ответная реакция от людей — убийство животного. Поэтому часть денег направляется на укрепление кошар», — сказала она.

Кроме того, в Кыргызстане издан второй сборник комиксов «Барси и его друзья», созданный для экологического образования детей. В настоящее время комиксы переводятся на кыргызский и английский языки.

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Напомним, 23-25 августа в Бишкеке пройдет Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем.

Ожидается, что на мероприятии соберутся руководители и представители правительств двенадцати стран ареала обитания краснокнижного зверя, а также другие заинтересованные страны — лидеры международных и донорских учреждений, природоохранных и научных организаций.

Международный форум нацелен на дальнейшее укрепление усилий ряда стран по защите снежного барса и на активизацию международной поддержки плана по обеспечению для барса 20 ландшафтов к 2020 году.
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