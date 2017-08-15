16 августа: где в регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо», улицы Кольбаева, Луганская, Ибраева, 69-71;

9.00–17.00 — улица Белгородская, 63, жилмассив «Арча-Бешик»;

5.00-17.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук».

В Чуйской области:

9.00-18.00 — село Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупской, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная);

10.00-17.00 — села Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе, Свободы), Романовка (улица Восточная).

9.00–17.00 — села Торт-Куль (улицы Западная, Новая), Северное (улицы Панфилова, Советская), Саз (улица Ынтымак), Тош-Булак (кошары), Беловодское (квадрат, ограниченный улицами Комсомольской, Железнодорожной, 50 лет Киргизии, Крупской), города Кара-Балта (улицы Шопокова, Горная, Кожомбердиева, Федорова, Свердлова, Целинная, Рабочая, Кирова, Молодежная, Панфилова, Пограничная, Фрунзенская, Первомайская, Агрономическая), Шопоков (улицы Токтогула, Фрунзе);

8.00-12.00 — город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 3-7);

13.00-17.00 — город Кара-Балта («Квартал Ковровщиков», 8, 9).

В Иссык-Кульской области:

9.00–17.00 — села Кызыл-Суу, Жалгыз-Орук, Саруу, Оргочор, Светлая Поляна, Чон-Кызыл-Суу, Темир-Канат, Жеруй, Кок-Сай, Тогуз-Булак, Конур-Олон, Кол-Тор, Долон, Сары-Добо, Мин-Булак, Кош-Добо, Арал, Шаты.

В Ошской области:

9.00–17.00 — город Ош ( улицы Жумабаева, Масалиева, Гагарина, Фабричная, Голубева, Ленина, Курманджан Датки, Мичурина, Толстого, Алиева, Молдо Нияза, Фрунзенская, Жалалабадская;

сельские управы Кара-Булак, Тоо-Моюн, Уч-Корон, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, Тоолос, Он-Эки-Бел, Агартуу, Маданият, Калинин, Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Каратай, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Мачак, Гайрат, Кыдырша, Савай.

В Баткенской области: