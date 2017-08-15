20:13
+26
USD 68.93
EUR 81.36
RUB 1.15
Общество

16 августа: где в регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо», улицы Кольбаева, Луганская, Ибраева, 69-71;
  • 9.00–17.00 — улица Белгородская, 63, жилмассив «Арча-Бешик»;
  • 5.00-17.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук».

В Чуйской области:

  • 9.00-18.00 — село Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупской, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная);
  • 10.00-17.00 — села Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе, Свободы), Романовка (улица Восточная).
  • 9.00–17.00 — села Торт-Куль (улицы Западная, Новая), Северное (улицы Панфилова, Советская), Саз (улица Ынтымак), Тош-Булак (кошары), Беловодское (квадрат, ограниченный улицами Комсомольской, Железнодорожной, 50 лет Киргизии, Крупской), города Кара-Балта (улицы Шопокова, Горная, Кожомбердиева, Федорова, Свердлова, Целинная, Рабочая, Кирова, Молодежная, Панфилова, Пограничная, Фрунзенская, Первомайская, Агрономическая), Шопоков (улицы Токтогула, Фрунзе);
  • 8.00-12.00 — город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 3-7);
  • 13.00-17.00 — город Кара-Балта («Квартал Ковровщиков», 8, 9).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00–17.00 — села Кызыл-Суу, Жалгыз-Орук, Саруу, Оргочор, Светлая Поляна, Чон-Кызыл-Суу, Темир-Канат, Жеруй, Кок-Сай, Тогуз-Булак, Конур-Олон, Кол-Тор, Долон, Сары-Добо, Мин-Булак, Кош-Добо, Арал, Шаты.

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — город Ош (улицы Жумабаева, Масалиева, Гагарина, Фабричная, Голубева, Ленина, Курманджан Датки, Мичурина, Толстого, Алиева, Молдо Нияза, Фрунзенская, Жалалабадская;
  • сельские управы Кара-Булак, Тоо-Моюн, Уч-Корон, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, Тоолос, Он-Эки-Бел, Агартуу, Маданият, Калинин, Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Каратай, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Мачак, Гайрат, Кыдырша, Савай.

В Баткенской области:

  • 9.00–17.00 — сельские управы Чаувай, Уч-Коргон, Масалиев, Майдан.
Ссылка:
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
15 августа: где в регионах Кыргызстана отключат свет
10 августа: где в регионах Кыргызстана отключат свет
9 августа: где в регионах Кыргызстана отключат свет
8 августа: где в регионах Кыргызстана отключат свет
7 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
4 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
3 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
2 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
1 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
30 июля: где в Чуйской области отключат свет
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Бизнес
Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от мобильного оператора О!
&laquo;Безлимитный&nbsp;4G&raquo; от&nbsp;MegaCom: живи на&nbsp;максимальной скорости! «Безлимитный 4G» от MegaCom: живи на максимальной скорости!
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа