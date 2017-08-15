В Госстрахе рассказали, введут ли штрафы за незастрахованное жилье

Размер взносов за страхование жилья повышать в ближайшее время не планируют. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила председатель правления ОАО «ГСО» Джумагуль Эгамбердиева.

По ее словам, это социальный проект. «Это не столько извлечение прибыли, сколько выполнение обязательств в помощи по обеспечению граждан жильем. Сегодня мы работаем методом убеждения. Надо понять, что не в каждый уголок еще дошла информация. Наша организация существует всего 1,5 года, это очень маленький срок, если учесть, что за 25 лет утеряна страховая культура», - сказала Джумагуль Эгамбердиева.

Давить штрафными санкциями мы не хотим. Но, изучая многолетний опыт других стран, возможно, мы и введем когда-нибудь штрафы. Джумагуль Эгамбердиева

Глава ГСО подписала документ, согласно которому в каждом районе будет свой представитель организации, «чтобы даже в далеком селе граждане имели доступ к информации».

Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий» вступил в силу 11 февраля 2016 года. Он носит добровольный характер. Штрафов или других мер воздействия нет.