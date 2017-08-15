Больного из Кыргызстана не пустили в Россию на консультацию к врачу

Прооперированного кыргызстанца не пустили в Россию на консультацию к врачу. Об этом сообщила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

По ее словам, еще год назад после операции на сердце Хамзе Эгембердиеву, гражданину КР, 1963 года рождения, нужно было вернуться в Москву в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева на контрольное обследование.

«Операция была тяжелой, и больной едва выжил на радость своим 13 детям. В родном селе Васильевка Аламудунского района Чуйской области его хорошо знают и уважают. Хамза Эгембердиев — депутат местного совета, фермер, у него золотые руки в работе по камню», — пишет Елена Баялинова.

«12 августа 2017 года в московском аэропорту «Домодедово» ему отказали во въезде в Москву с формулировкой «не подтверждена цель поездки», несмотря на все приведенные доводы и предоставление медицинских документов, свидетельствующих, что человек лечился в Москве, и это очень логично, что пациент хочет получить консультацию у врача, который его наблюдал и оперировал», — говорится в сообщении.

«Меня заперли в тесном душном помещении, — рассказывает Хамза Токтосунович, — и продержали там несколько часов, даже лепешку взять с собой не разрешили. Мне стало плохо, врач аэропорта померила давление, оказала первую помощь, а потом ближайшим рейсом меня депортировали в Кыргызстан и почему-то в Ош, хотя я прилетел из Бишкека. Даже багаж не вернули!»

«От бессилия что-либо изменить и доказать у меня опустились руки. Я всегда считал Россию своей второй родиной. Армейскую службу проходил во Владивостоке. Отец мой, Токтосун, воевал под Москвой и вернулся домой инвалидом. Никогда не думал, что Россия станет мне мачехой», — цитирует Хамзу Эгембердиева Елена Баялинова.