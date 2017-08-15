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Общество

Мэр Бишкека рассказал, где в столице начнется реализация проекта «Умный город»

Мэр Бишкека Албек Ибраимов на заседании Совета по реализации проекта «Таза коом» рассказал, где в столице начнется реализация проекта «Умный город».

По его словам, в рамках реализации проекта по проспекту Чуй (от Турусбекова до Суюмбаева) и проспекта Манаса (от Жибек Жолу до Госрезиденции) установят аппаратные программы фото- и видеофиксации для фиксации нарушений правил дорожного движения, системы управления светофорами, контроля скоростного режима автомобилей, сбора информации о дорожном трафике, центра обработки данных и так далее.

«Компания, осуществившая успешный пилотный проект, получит возможность реализовать подобные проекты в масштабах Бишкека и Оша», — сказал мэр столицы.

Он отметил, что правительство выпустило постановление о расщеплении штрафов. В результате 50 процентов останется в местном бюджете, 40 процентов получит Минфин, а 10 процентов пойдут в бюджет МВД. Это позволит финансировать проект «Умный город», уверен градоначальник. 

«У нас уже есть инвесторы, готовые вкладываться в проект «Умный город», — отметил мэр столицы.
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