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Общество

Правительство подготовило цифровую трансформацию проекта «Таза коом»

В Кыргызстане правительство подготовило концепцию цифровой трансформации проекта «Таза коом». Об этом объявлено на заседании совета по его реализации.

По словам докладчика, председателя Госкомитета информационных технологий и связи Бакыта Шаршембиева, программа цифровой трансформации должна превратить Кыргызстан из страны факторной экономики, использующей низкоквалифицированные трудовые ресурсы и природные богатства, в страну с развитой инновационной технологией.

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Как он отметил, программа преследует семь целей и четыре стратегических задачи.

В числе целей программы значатся: построение цифровой инфраструктуры, основанной на зеленой и чистой энергии; создание благоприятной среды для инновационного развития; цифровые возможности для всех граждан; создание условий для того, чтобы каждый кыргызстанец широко обладал цифровыми возможностями, формирование единого цифрового пространства; превращение Кыргызстана в безопасное пространство для работы онлайн.

Напомним, в Кыргызстане начата реализация общенациональной программы «Таза коом», которая должна обеспечить цифровую трансформацию всех сфер жизни страны.
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