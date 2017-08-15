Судебное заседание по делу Алмамбета Шыкмаматова перенесено

Заседание по делу депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова в Первомайском районном суде Бишкека перенесено в связи с тем, что судья Айбек Эрнис уулу задействован в процессе по делу лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Напомним, по информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании — победителю тендера — за $13,5 тысячи, но ГП считает, что реальная цена автомобиля в то время якобы составляла около $10 тысяч. Уголовное дело в отношении Шыкмаматова возбудили по двум статьям — «Служебный подлог» и «Коррупция».