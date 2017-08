Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Потихоньку двигаемся к концу рабочей недели. В Бишкеке по-прежнему приятная погода — днем +26-27 градусов. Обещают дождь и грозу. Подробнее о прогнозе погоды здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

9.00-19.00 — улица Абдрахманова, 125, 129, микрорайон «Восток-5», 10/4-10/7;

9.00-18.00 — улицы Удмуртская, Кишиневская, Акылбекова, Курманалиева, квадрат, ограниченный улицами Баялинова, Профессора Зимы, Куренкеева, Манаса;

9.00-17.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Северная, Семетея), улицы Белгородская, 65, Тоголока Молдо, Кокчетавская, Ахунбаева, Орозбекова, Токтогула, Мозолева, Дэн Сяопина, переулки Карагайский, Краснофлотский.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

В Бишкеке в связи с ремонтом не будет газа в нескольких районах:

в жилмассиве «Токольдош» (улицы Октябрьская, Армейская, Путепроводная);

районе, ограниченном улицами Гагарина, Ш.Руставели, Балтагулова, Славянской и проспектом Мира;

улица Каралаева, 25-27.

Перекрытые дороги

Движение по-прежнему закрыто на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).

Перекрыта и улица Турусбекова. Она недоступна для движения на отрезках от Токтогула до Киевской, от Киевской до проспекта Чуй и от проспекта Чуй до Жибек Жолу, от Боконбаева до Московской.

Закрыты улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской, улица К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй) и улица Кулатова (от Элебаева до Байтика Батыра).

Во время утренних и вечерних проездов кортежей президента, премьер-министра и спикера перекрываются перекрестки на проспекте Манаса.

Люди, которые меняли мир

Если у вас сегодня неожиданно мрачное настроение... Хотя с чего вдруг в середине рабочей недели? Ну так вот, поднять его можно, например, посмотрев хороший мультик. Тем более, сегодня день рождения актера, который подарил голос известному советскому коту — Матроскину. Да-да, неподражаемому Олегу Табакову исполняется 82 года!

Олег Павлович родился в 1935 году в городе Саратове. Решающее влияние на выбор профессии оказали занятия в театральном кружке «Молодая гвардия» саратовского Дворца пионеров и школьников. Им руководила Наталья Иосифовна Сухостав, ставшая «крестной матерью» для ста шестидесяти актеров.

Он сыграл бессчетное количество ролей в театре, а его фильмографии позавидует любой актер. Но что оставалось низменным на протяжении всех лет его работы, это обаяние Олега Табакова. В его исполнении даже самые отъявленные негодяи становились обаятельными.

Еще же один актер, который родился сегодня, как раз и прославился благодаря ролям негодяев. «Крестному отцу» из Голливуда — Роберту Де Ниро — сегодня исполняется 74 года. Появился на свет он 17 августа 1943 года в Нью-Йорке. Артистический дебют состоялся у него в 10 лет, когда он исполнил роль трусливого Льва в школьной постановке сказки «Удивительный волшебник из страны Оз».

Но известность актеру принесли далеко «не трусливые» роли. «Оскара» Роберт Де Ниро получает за роль молодого мафиози Вито Корлеоне в проекте Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец 2». В его карьеры было много жестких и даже жестоких фильмов, но ему удалось проявить свой актерский талант и в комедиях — «Знакомство с родителями», «Знакомство с факерами».

Фото Barev Today. Именитый актер Роберт Де Ниро

Изначально в фамилии предков актера, которые перебрались в США из Италии, присутствовал предлог di. В частицу De он превратился по ошибке иммиграционной службы.

В 1993 году Роберт Де Ниро пробует себя в качестве режиссера фильма «Бронкская история». Хотя картину тепло приняли критики, особой славы в новом качестве актеру добиться не удалось. При этом многие его проекты, где он выступил в качестве продюсера, получили хорошие отзывы и кассовые сборы. Успешен он и как бизнесмен, владеющий сетью ресторанов, отелей и других предприятий.

Кстати, эпизод «перед зеркалом» из фильма «Таксист» практически полностью придуман самим актером и включен в список «100 лучших сцен в истории кино».

Памятные даты

Сегодня у журналистов есть хороший повод позавидовать своим американским коллегам. Ведь 114 лет назад — 17 августа 1903 года — газетный магнат Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию. На сегодня она считается одной из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра.

Фото из Интернета. За серию фотографий первого российского президента Бориса Ельцина, танцующего на рок-концерте, в 1997 году премии удостоился российский журналист Александр Земляниченко

С 1917 года премия вручается ежегодно в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета в Нью-Йорке. Ее размер — $10 тысяч. Наибольшее количество наград в журналистской номинации собрали такие крупные издания, как The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post.

В 1968 году в этот день список самых популярных пластинок в американском хит-параде возглавили The Doors с альбомом Waiting for the Sun. Это третий студийный альбом группы. Первоначально планировалось, что его основу составит 25-минутная композиция The Celebration of Lizard («Восхваление ящера»), но после прослушивания записанного материала, которым остался доволен только Джимми Моррисон, от идеи отказались. В пластинку не вошла и заглавная песня.

Несмотря на неровность и шквал критики, альбом все-таки возглавил национальный хит-парад.

У кого намечаются тои

Сегодня у народных избранников урожайный день на именинников. Правда, один представляет партию власти, а другой как бы оппозицию. Хотя разве кого-то остановят такие политические тонкости, если уж позвали на той?

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Депутат от партии власти Музаффар Исаков

Итак, депутату от СДПК Музаффару Исакову исполняется 35 лет. Он родился 17 августа 1982 года в селе Таш-Булак Сузакского района Джалал-Абадской области. Оставить поздравления можно по служебному телефону (0312) 63-91-16.

Фото партии «Бир Бол». Депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев

Представитель же фракции «Бир Бол» Мыктыбек Абдылдаев отметит 64-й год рождения. Родился он в 1953 году в селе Кара-Жыгач Аламудунского района Чуйской области. В политике, в отличие от своего коллеги, гораздо дольше.

У депутатов сейчас каникулы, так что не знаем, застанете ли вы их на месте, но на всякий случай еще один телефончик от приемной — (0312) 63-86-39.

Куда сходить

Культура

- По четвергам традиционный день кинопремьер. Одна из них – российская комедия «Бабушка легкого поведения». Главный герой Саня — аферист и король перевоплощений. Все было весело и непринужденно, пока однажды что-то пошло не так. Кстати, детей лучше с собой не брать – у фильма маркировка +16.

— Если же вас такой отдых не устраивает, можно посетить ololohaus. Там в 18.30 очередной книжный четверг. Сегодня его главные герои — писатель Уильям Фолкнер и его произведения.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

10.30 — официальная встреча делегации депутатов Московской государственной Думы, возглавляемой председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым. Мэрия Бишкека.

14.00 — видеомост Минск — Астана — Бишкек — Кишинев — Москва — Тбилиси «Кыргызстанцы едут на Всемирный фестиваль молодежи». Пресс-центр «Sputnik Кыргызстан».

15.00 — суд по делу бывшего владельца «Вечернего Бишкека» Александра Кима. Свердловский районный суд.

15.00 — суд по одному из исков Генеральной прокуратуры к сайту Zanoza. Бишкекский городской суд.

16.00 — суд по одному из исков Генеральной прокуратуры к сайту Zanoza и правозащитнику Чолпон Джакуповой. Бишкекский городской суд.

17.00 — суд по делу о статье журналиста Нарына Айыпа. Бишкекский городской суд.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.