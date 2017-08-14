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Общество

Три тысячи индеек погибли от страха, увидев пресмыкающееся

Одному из хозяйств в Тамбовской области страховой компании пришлось выплатить 1,57 миллиона рублей после того, как там произошла массовая гибель птицы, сообщает издание vesti.ru.

Три тысяч индеек мгновенно задохнулись от испуга, увидев пресмыкающееся, которое проникло в птичник. Что за пресмыкающееся напугало индеек, в страховой компании пояснить отказались, однако не исключено, что это могла быть змея.

 Как  сообщается, вся птица была застрахована от рисков болезни, пожара, отравления, несчастного случая и стихийных бедствий, поэтому данный случай был признан страховым.
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