Матери убитого родственники подозреваемых предложили 700 тысяч сомов

Родители тех, которых подозревают в убийстве моего сына, предложили мне 700 тысяч сомов, чтобы я написала встречное заявление. Об этом ИА «24.kg» рассказала Анара Бусурманова - мать убитого в Токтогульском районе Мирбека Сокубашева .

По ее словам, 24 января 2017 года на джайлоо Жердик (близ села Тельман) в Токтогульском районе Джалал-Абадской области было обнаружено изуродованное тело ее сына Мирбека, 1993 года рождения.

Как она рассказала, по подозрению в преступлении были задержаны жители сел Тельман и Озгоруш А.у.А., Н.у.А., М.у.А.

«Его убили с особой жестокостью. Все тело было в синяках, рот был порван, синяки в области почек, руки были связаны, рот был завязан шарфом, видимо, душили, разбит лоб», - рассказала Анара Бусурманова.

По словам матери убитого, родители подозреваемых предложили деньги, чтобы закрыть уголовное дело.

«Они меня просили взять деньги, говорили, что мы один народ, дальние родственники, но я сказала, что не могу взять деньги за убитого сына, пусть ваши дети понесут наказание. После этого они отправили посредником айыл башчи, который повторял их же слова», - рассказала она.

Женщина рассказала, что только один из троих подозреваемых - Н.у.А. - был заключен под стражу, но и он позже был выпущен.

«Трижды писала в Генеральную прокуратуру, но у них только один ответ - идет следствие, я думаю, что следствие хочет со временем дать им возможность уйти от ответственности, вменив им в вину, что они просто оставили человека в поле, не оказав помощи», - сказала Анара Бусурманова.

По ее словам, она приехала в Бишкек, чтобы добиться смены нынешнего следователя Токтогульского РОВД А.А.

«Я хочу, чтобы следствием занялось МВД или другое вышестоящее ведомство, лишь бы не нынешний следователь. Если за дело возьмется МВД, думаю, они быстро найдут доказательства вины подозреваемых. Я знаю, что они убили моего сына, иначе не стала бы брать грех на душу и считать преступниками чьих-то невиновных детей», - сказала она.