15 августа: где в регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Новая, Наманганская, переулки Берликский, Набережный).

9.00–19.00 — улицы Ахунбаева, 96, 96А, 98, 98А, 100, Малдыбаева, 26, 28, Тыныстанова, 10;

9.00–17.00 — улицы Абая, 119, Белгородская, 63, Тыналиева, Масалиева, 1/1, 1/2, 10, 12, жилмассив «Киргизия-1» (улица Восточная); квадрат, ограниченный улицами Турусбекова, Фрунзе, Рыскулова, проспектом Манаса.

В Чуйской области:

9.00-18.00 — села Лесхоз, Рассвет, Мраморное, Озерное, жилмассивы «Келечек», «Мурас-Ордо»; 9.00–17.00 — жилмассивы «Кырман» (улицы Нур-Тамчы, Манжыл-Ата, Бейшеналиева), «44 ГА», села Орок (улицы Шарбашатская, Вторая Кавказская, Проектируемая, Богарная), Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка), Джал (улицы Строительная, Нижняя, Сельсоветская, Интернациональная, Сатке, Гагарина), Сокулук (улица Степная), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон, Береке), Учкун (улица Береговая), Лесное (улица Центральная), Тош-Булак (улица Советская).

В Иссык-Кульской области:

9.00–17.00 — села Барскоон, Ак-Добо, Ан-Остон, Мундуз, Тилекмат, Темир-Канат, Жеруй, Кок-Сай, Курменты, город Балыкчи (улицы Пионерская, Олимпийская, Аманбаева).

В Ошской области: