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Общество

15 августа: где в регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Новая, Наманганская, переулки Берликский, Набережный).
  • 9.00–19.00 — улицы Ахунбаева, 96, 96А, 98, 98А, 100, Малдыбаева, 26, 28, Тыныстанова, 10;
  • 9.00–17.00 — улицы Абая, 119, Белгородская, 63, Тыналиева, Масалиева, 1/1, 1/2, 10, 12, жилмассив «Киргизия-1» (улица Восточная); квадрат, ограниченный улицами Турусбекова, Фрунзе, Рыскулова, проспектом Манаса.

В Чуйской области:

  • 9.00-18.00 — села Лесхоз, Рассвет, Мраморное, Озерное, жилмассивы «Келечек», «Мурас-Ордо»;

    9.00–17.00 — жилмассивы «Кырман» (улицы Нур-Тамчы, Манжыл-Ата, Бейшеналиева), «44 ГА», села Орок (улицы Шарбашатская, Вторая Кавказская, Проектируемая, Богарная), Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка), Джал (улицы Строительная, Нижняя, Сельсоветская, Интернациональная, Сатке, Гагарина),  Сокулук (улица Степная), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон, Береке), Учкун (улица Береговая), Лесное (улица Центральная), Тош-Булак (улица Советская).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00–17.00 — села Барскоон, Ак-Добо, Ан-Остон, Мундуз, Тилекмат, Темир-Канат, Жеруй, Кок-Сай, Курменты, город Балыкчи (улицы Пионерская, Олимпийская, Аманбаева).

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — села Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Каратай, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Мачак, Гайрат, Кыдырша, Савай, Кашкалдак, Айбек, Котормо, Он-Эки-Бел, Нарай, Кайрагач, Кой-Басар, Кой-Басар.
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