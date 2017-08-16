Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Вот и добрались до середины рабочей недели. Время просто летит. В Бишкеке по-прежнему нежарко — обещают не больше 28 градусов тепла. В регионах обещают дожди. Полный прогноз погоды вы найдете здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

9.00–19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо», улицы Кольбаева, Луганская, Ибраева, 69-71;

9.00–17.00 — улица Белгородская, 63, жилмассив «Арча-Бешик»;

5.00-17.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук».

Перебои с энергоснабжением будут также в регионах.

Кроме того, в двух районах Бишкека в связи с ремонтными работами не будет газа:

в районе, ограниченном отрезками улиц Салиева, Лермонтова, Фрунзе, Кантемировская;

на улице Каралаева, 25-27.

Перекрытые дороги

Здесь пока без особых изменений. В Бишкеке продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. Из-за этого закрыты отрезки улиц:

К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй);

Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй);

Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея);

Турусбекова (от Жибек Жолу до Боконбаева);

Тыныстанова (от Токтогула до Киевской);

Кулатова (от Элебаева до Байтика Батыра).

Пробок серьезных в городе пока не наблюдается. Но во время утренних и вечерних проездов кортежей президента, премьер-министра и спикера перекрывается проспект Манаса, что может вызвать небольшие заторы.

Люди, которые меняли мир

Согласитесь, с утра, да и не только, гораздо приятнее видеть вокруг себя не хмурые лица сотрудников, а улыбки. Поднять настроение может многое. В том числе и хорошее кино. Я сразу начинаю улыбаться, стоит только упомянуть имя этого актера. А день рождения празднует сегодня французский комик Пьер Ришар.

Фото из Интернета. Актер Пьер Ришар

Актеру исполняет 82 года! Родился он в 1934 году в семье текстильного промышленника. Пьеру Ришару удалось поступить на знаменитые драматические курсы Шарля Дюллена, а затем он проходил стажировку у Жана Вилара. Однако в театре ему не везло, ему всегда давали роли второго плана.

Славу актер обрел в кино. Фильмы о приключениях высокого блондина и комический дуэт с Жераром Депардье навсегда вписали Пьера Ришара в историю кинематографа. Несмотря на то, что сейчас некоторые картины с его участием могут показаться наивными, их можно все равно можно пересматривать и пересматривать. Актер в них неподражаем, а потому хорошее настроение точно гарантировано.

Кстати, Пьер Ришар выступил режиссером нескольких фильмов, но здесь ему придется безоговорочно уступить пальму первенства другому сегодняшнему имениннику. Сегодня исполняется 62 года самому Джеймсу Кэмерону! «Терминатор», «Чужие», «Терминатор-2: Судный день», «Титаник», «Аватар»... От одних названий фильмов мурашки по коже.

Фото Alarmo.ru. Прославленный Джеймс Кэмерон

Родился же режиссер в 1954 году в канадском городе Капускасинг в семье инженера-электрика и художницы. Поступил на физический факультет Калифорнийского университета, но не окончил учебу, сняв с друзьями в 1978 году короткометражный фантастический фильм «Ксеногенезис». Им заинтересовался мастер низкобюджетных фильмов Роджера Кормана, и Кэмерон получил работу на киностудии New World Pictures.

Один из самых успешных режиссеров в истории кино: восемь его самых популярных картин собрали в прокате более $5,5 миллиарда.

А в 1984 году никто не хотел связываться с начинающим режиссером, который ходил по студиям со сценарием фильма «Терминатор». Образ робота-убийцы привиделся Кэмерону во сне во время болезни гриппом. В итоге Дэвид продал сценарий будущей жене, продюсеру Гэйл Энн Херд, за $1 при условии, что она не будет снимать фильм с другим режиссером.

Настоящим триумфом для Кэмерона стала картина «Титаник», снятая в 1997 году. До начала 2010 года фильм являлся самым кассовым в истории кино. При затратах в $200 миллионов он собрал по всему миру $1,8 миллиарда! Кроме того, получил 11 «Оскаров», включая номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Рекорд кассовых сборов «Титаника» побит в 2010 году еще одной картиной Дэвида Кэмерона — «Аватар», который заработал $2,8 миллиарда!

Он снимает много документальных фильмов о море, а в 2012 году совершил погружение в Марианскую впадину на глубину 10 километров 898 метров . Режиссер стал третьим в мире человеком, побывавшим на дне Марианского желоба, и первым, кто пробыл там в одиночку около трех часов.

Памятные даты

Наши предыдущие два героя являются обладателями всевозможных призов, а потому не будем отходить от темы и поговорим о наградах. Как раз 213 лет назад, в 1804 году, в Булонском лесу состоялось первое награждение Орденом Почетного легиона.

Фото defendingrussia.ru. Одна из самых известных наград в мире — Орден Почетного легиона

Учредил его Наполеон Бонапарт 19 мая 1802 года. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. За некоторыми исключениями, в орден не принимают посмертно. По словам генерала Де Голля, «почетный легион — это сообщество элиты живых».

А еще 16 августа 1896 года в Клондайке открыли месторождение золота. Это регион на северо-западе Канады, восточнее границы с Аляской. Клондайк простирается вдоль небольшой реки с одноименным названием, впадающей в реку Юкон.

Фото «Википедия». Старатели ждут регистрации своих заявок на разработку золота

После открытия месторождения началась знаменитая золотая лихорадка, продолжавшаяся с 1897-го по 1899 год. Всего за золотом отправились около 100 тысяч человек, но только около 40 тысяч дошли до долины Клондайка. И всего лишь 4 тысячи старателей действительно нашли золото. Кстати, драгоценный металл здесь добывают и сейчас.

Наиболее ярко события того времени в своих рассказах описал знаменитый Джек Лондон.

У кого намечаются тои

Сегодня отмечает 52-й день рождения спортсмен и депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Умбеталы Кыдыралиев. Появился на свет он в 1967 году в городе Таш-Кумыре.

Фото Жогорку Кенеша. Депутата парламента Умбеталы Кыдыралиев

Председатель федерации бокса КР. Возглавлял Центр олимпийской подготовки и Государственное агентство физической культуры и спорта. Поздравить именинника можно по рабочему телефону (0312) 63-91-53. Но будьте предельно вежливы — все-таки он боксер.

Куда сходить

Культура

— В Государственном национальном русском театре драмы состоится творческий вечер Анны Ардовой. Прозвучат самые известные песни из репертуара Александра Вертинского, Леонида Утесова, Клавдии Шульженко и не только. Начало в 19.00.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Для любителей футбола сегодня праздник — в Оше и Канте состоятся ответные матчи полуфинала Кубка Кыргызстана по футболу. В них сойдутся «Алай» (Ош) — «Нефтчи» (Кочкор-Ата) и «Абдыш-Ата» (Кант) — «Дордой» (Бишкек).

Какие еще соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

11:00 — пресс-конференция «Снежный барс: ему катастрофически не хватает нашей доброты (Отчет общественных организаций о работе по сохранению кыргызского илбирса)». Пресс-центр ИА «24.kg» .

09:00 — рейд мэра Бишкека по реконструируемым дорогам и мостам за счет местного бюджета и китайского гранта.

09.00 — суд по делу Омурбека Текебаева. Первомайский районный суд Бишкека.

10.00 — заседания Межправительственной кыргызско-узбекской комиссии по двустороннему сотрудничеству и Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Госрезиденция «Ала-Арча».

14.00 — суд по делу Аиды Саляновой. Ленинский районный суд Бишкека.

14.00 — суд по делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Райкана Тологонова. Первомайский районный суд Бишкека.

14.00 — суд по статье Нарына Айыпа и сайта Zanoza. Бишкекский городской суд.

14.00 — видеомост Астана — Бишкек — Ереван — Минск — Москва на тему «Межправсовет ЕАЭС — итоги заседания в Казахстане». Пресс-центр «Sputnik Кыргызстан».

15.00 — суд по делу бывшего владельца «Вечернего Бишкека» Александра Кима. Свердловский районный суд Бишкека.

15.00 — иск Амановой на 1 миллион сомов против журналиста Улугбека Бабакулова. Ленинский районный суд Бишкека.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.