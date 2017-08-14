Камчыбек Ташиев называет аудиозапись разговора с Бекназаровым фальшивкой

Камчыбек Ташиев, ранее выступавший в суде по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова свидетелем защиты, заявляет, что появившаяся в Сети аудиозапись якобы его разговора с Азимбеком Бекназаровым - это фальшивка. Об этом журналистам сегодня сообщил пресс-секретарь партии «Ата-Журт» Нургазы Анаркулов.

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По его данным, Камчыбек Ташиев утверждает: распространяемая в Интернете аудиозапись смонтирована от начала до конца.

По мнению самого Нургазы Анаркулова, «какие-то силы стараются развернуть ситуацию в свою пользу перед вынесением приговора по делу Омурбека Текебаева и создать общественное мнение».

Пресс-секретарь «Ата-Журта» подчеркивает, что разговора между Ташиевым и Бекназаровым о ложных показаниях не было.

«Данные на процессе показания — правда», — сказал он.